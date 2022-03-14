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Москва 24

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технологии

11:43

Соцсеть "ВКонтакте" запустила инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса

технологии

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Соцсеть "ВКонтакте" запустила инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что представителям малого и среднего бизнеса стал доступен бесплатный запуск на платформе соцсети своего интернет-магазина с оплатой через VK Pay, а также подключение доставки по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Также предприниматели смогут интегрировать туда уже имеющиеся магазины через Application Programming Interface.

По словам представителей соцсети, из сообщества без проблем можно бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.

"Чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов", – пояснили представители "ВКонтакте".

Ранее в Москве открыли горячую линию для предпринимателей. Операторы call-центра смогут ответить на вопросы, связанные с работой бизнеса в условиях зарубежных санкций, а также рассказать о главных поправках в законодательстве и принятых на федеральном и городском уровнях мерах поддержки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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