Москвичи смогут сыграть в "Ведьмака" на Тверской улице

18:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи смогут сыграть в "Ведьмака" в 5G Hub на Тверской улице в Москве. Оператор мобильной связи Tele2 при поддержке "Ростелекома" перезапустил зону облачных игр 5G на платформе GFN.RU, которая дает доступ к технологиям NVIDIA в России, рассказали в пресс-службе оператора.
Первая в российском телекоме тестовая сеть 5G Tele2 запущена совместно с Ericsson при содействии департамента информационных технологий Москвы. Пользователи могут опробовать технологии сloud games и сыграть в "Ведьмака" в 5G Hub на Тверской улице в центре Москвы. Во время облачной игры на сети 5G достигаются скорости выше 1 Гбит/c и задержка до 5 мс.
Возможность доступна во флагманском салоне на Тверской улице. На территории сloud games установлены два ноутбука: один из них подключен через Wi-Fi-роутер 5G к сети пятого поколения, второй через модем – к сети 4G. Так посетители смогут сравнить качество игры в 4G и 5G.
Для демонстрации возможностей Tele2 и GFN.RU выбрали игру "Ведьмак 3: дикая охота" (Witcher 3: Wild Hunt) как операционно требовательную игру класса "ААА". Графически сложные облачные игры не находятся на жестком диске пользователя, а обрабатываются на серверах GFN.RU. Поэтому облачные игры экономично расходуют заряд батареи устройства.
Сервис позволяет геймеру играть на компьютере любой мощности. Главные условия для качества игры – быстрый интернет и минимальная задержка, поскольку команды с геймпада передаются на удаленный сервер с игрой. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении.
"Обновление экспозиции в нашем 5G Hub позволит геймерам и бизнесу наглядно оценить скорость передачи данных и качество картинки на примере одной из самых популярных игр на рынке. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении и превосходящие его возможности. Фанаты гейминга получат мобильность – возможность пользоваться сложными развлекательными сервисами в любом удобном месте", – директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.
Первая в России пилотная сеть 5G начала работать 8 августа. Сплошное outdoor-покрытие 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 27,5-28,3 ГГц. Tele2 планирует проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.
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