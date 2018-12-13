Российские ученые нашли способ повысить качество молока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инженеры и ученые из России создают новый прибор, с помощью которого фермеры определят качество коровьего молока задолго до дойки. Устройство также позволит на расстоянии узнавать о болезнях животного и его готовности к осеменению, сообщают "Известия".

Прибор в виде небольшой капсулы поместят в желудок коровы. Ожидается, что это поможет улучшить качество производимого молока и повысить его стоимость.

"В одну из желудочных камер коровы ставится так называемый болюс – герметичная цилиндрическая капсула – пилюля длиной около 10 сантиметров и весом примерно 200 граммов, снабженная рядом электрохимических и электромеханических датчиков", – поведал один из инициаторов проекта Федор Владимиров.

Внутри капсулы расположены электрический термометр, датчик кислотности и акселерометр. Все они будут непрерывно передавать данные о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности животного на компьютер. Эти сведения позволят скорректировать рацион коровы, что поднимет качество производимого молока.

Проект запустили в Центре компетенции Национальной технологической инициативы "Сенсорика" при Московском институте электронной техники. Разработка должна совершить инновационный прорыв в молочном животноводстве, которое по-прежнему остается одной из самых консервативных отраслей сельского хозяйства.

В середине ноября Роспотребнадзор рассказал о количестве фальсификата среди молочной продукции. Оказалось, что 8% сыров и молока на прилавках не соответствует требованиям.