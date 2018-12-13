Российские ученые нашли способ повысить качество молока

13 декабря 2018, 09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инженеры и ученые из России создают новый прибор, с помощью которого фермеры определят качество коровьего молока задолго до дойки. Устройство также позволит на расстоянии узнавать о болезнях животного и его готовности к осеменению, сообщают "Известия".
Прибор в виде небольшой капсулы поместят в желудок коровы. Ожидается, что это поможет улучшить качество производимого молока и повысить его стоимость.
"В одну из желудочных камер коровы ставится так называемый болюс – герметичная цилиндрическая капсула – пилюля длиной около 10 сантиметров и весом примерно 200 граммов, снабженная рядом электрохимических и электромеханических датчиков", – поведал один из инициаторов проекта Федор Владимиров.
Внутри капсулы расположены электрический термометр, датчик кислотности и акселерометр. Все они будут непрерывно передавать данные о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности животного на компьютер. Эти сведения позволят скорректировать рацион коровы, что поднимет качество производимого молока.
Проект запустили в Центре компетенции Национальной технологической инициативы "Сенсорика" при Московском институте электронной техники. Разработка должна совершить инновационный прорыв в молочном животноводстве, которое по-прежнему остается одной из самых консервативных отраслей сельского хозяйства.
В середине ноября Роспотребнадзор рассказал о количестве фальсификата среди молочной продукции. Оказалось, что 8% сыров и молока на прилавках не соответствует требованиям.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: