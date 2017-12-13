Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

13 декабря, 20:41

Минкомсвязи объединит все государственные сайты на единой платформе в 2018 году

технологии власть

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Государственные сайты с контентом и сервисами объединит единая платформа. Новый ресурс может появиться в России в 2018 году, заявил на конференции "Рунет 2017: итоги года" замминистра связи Алексей Козырев.

"Нам нужен маркетплейс (платформа-агрегатор предложений товаров и услуг), такой, как "Яндекс.Маркет", на котором все органы государственной власти (федеральные, муниципальные, региональные, судебная система, парламент) могли бы размещать свой контент, свои сервисы", – цитирует Козырева ТАСС.

По словам чиновника, новая платформа обеспечит единый поиск, единую навигацию, функции по обратной связи, интерактивные сервисы, календари, конференции и обсуждения. Все это "должно быть упаковано в качественный интерфейс, удобный и понятный для пользователя".

Концепцию создания такого маркетплейса одобрил вице-премьер Аркадий Дворкович.

В настоящее время в России есть более 5 тысяч государственных порталов. Однако пользователи часто недовольны большим количеством разнообразных сайтов с разным интерфейсом. "А если подумать, сколько денег мы тратим на эти 5 тысяч сайтов – тем более очевидно, что необходимы перемены", – резюмировал Козырев.

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