Роскомнадзор завел официальный Telegram-канал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере Telegram, сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность. Наш официальный канал: https://t.me/rkn_tg", – говорится в сообщении.

В апреле 2018 года Роскомнадзор инициировал процедуру блокировки Telegram. По данным СМИ, после начала блокировки мессенджера был зафиксирован рост его использования в России, в том числе и среди госслужащих.

Telegram разблокировали в России в июне 2020 года. В Роскомнадзоре отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Ранее министерство цифрового развития предложило ввести запрет на применение в России ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть идентификатор сайта. Отмечается, что они мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией.