ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

13 сентября, 23:17
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Федеральная антимонопольная служба обязала оператора Tele2 снизить стоимость тарифов, которые, по данным ФАС, являются необоснованно повышенными.
"Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, <...>. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", – говорится в заявлении ведомства.
В ФАС отметили, что в ведомство поступило "большое количество обращений" от абонентов Tele2. В Федеральной антимонопольной службе также напомнили, что в январе текущего года компания повысила стоимость услуг связи в среднем на 13% для более 12 миллионов своих абонентов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Tele2, повышение тарифов на связь объясняется необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика в пандемию. Представители мобильного оператора также заверили, что открыто информируют клиентов об изменениях в тарифах.
Нарушение Tele2 антимонопольного законодательства ФАС фиксировала также в прошлом году. Тогда отмечалось, что компания установила монопольно высокие цены на услуги сотовой связи. В связи с этим было возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Сообщается, что действия Tele2 "привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей".
Ранее сообщалось, что ФАС и операторы связи подписали меморандум о противодействии спам-звонкам.
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