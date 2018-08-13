В России создадут data-центр для оценки интеллекта

13 августа, 11:14
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В Российской академии образования разрабатывают data-центр для исследований и сбора данных об интеллекте современных детей. Об этом рассказал академик РАО, доктор психологических наук Сергей Малых.
"В России такие исследования никогда не проводились, потому что были очень дороги. Сейчас с возникновением новых технологий мы можем это себе позволить", – отметил он в разговоре с "Известиями".
Малых также сообщил, что информация нужна для оценки изменений, которые происходят в ходе развития человека.
Для сбора данных будет создана платформа, включающая в себя разнообразные зрительные и пространственные психологическими тесты. После систематизации полученной информации она станет доступна школьным психологам.
Ранее сообщалось, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разработает систему, которая полностью заменит человека при проверке работ в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ). Искусственный интеллект планируется создать к 2030 году.
Сейчас проверкой работ занимаются 40 тысяч экспертов. Машинам доверяют лишь проверку тестовой части. Отмечалось, что изменения будут происходить поэтапно, в общем контексте развития системы.
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