Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

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Пользователи Twitter из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети, следует из данных Downdetector.

Жалобы на проблемы в работе стали поступать после 16.30. Больше всего информации приходит из Японии, США и Великобритании. Также сведения поступают из Испании, Канады и других стран.

Большинство – 60% – пользователей указывают на сбои в работе сайта, остальные отмечают проблемы с приложениями для Android и iOS.

Пользователи Twitter уже сообщали о сбоях в конце апреля. Тогда значительная часть жалоб также касалась работы сайта.