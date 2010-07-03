Столичный оператор стал лидером клиентского сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный оператор мобильной связи Tele2 признали лидером клиентского сервиса в российском телеком-сегменте. К такому выводу пришли аналитики международной компании KPMG, которые провели исследование "С потребителем "на ты".

Оператор получил наивысшие баллы по потребительскому опыту в отрасли, а стратегию компании представили в рейтинге как историю успеха.

Специалисты KPMG сочли услуги Tele2 наиболее привлекательными для поколения Z. Речь о молодых людях, которые родились и выросли в эпоху развития цифровых технологий.

Исследование проводилось в форме онлайн-опроса, в котором участвовали пять тысяч человек из разных регионов России. Методология KPMG оценивает шесть принципов потребительского опыта. Tele2 отметили за заботу о потребителе, индивидуальный подход, соответствие ожиданиям, добросовестность, скорость и эффективность, а также решение проблем.