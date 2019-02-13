В работе Instagram произошел массовый сбой

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Пользователи приложения Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса. Это следует из данных сайта Downdetector (он следит за регулярностью сбоев и неполадок в работе популярных интернет-площадок).

Технические неполадки в работе Instagram наблюдаются во многих странах Европы, в Северной и Южной Америке, в Азии. Также с проблемами столкнулись и жители России, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга.

Больше половины – 58 процентов – всех пользователей отмечают сложности при загрузке новых публикаций в ленте. 22 процента заявили о проблемах со входом в аккаунт, 18 процентов говорят о проблемах с самим сайтом Instagram.

Ранее пресс-служба сервиса заявила, что руководству известно о сбоях в его работе. Instagram заверил, что работает над решением проблем и пообещал исправить неполадки как можно скорее.