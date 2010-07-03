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17:11

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

технологии

17:11

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Фото: ТАСС/Александр Шалгин

Аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен", – сообщили в пресс-службе.

Накануне на странице Дмитрия Медведева были опубликованы два сообщения на английском языке, которые позднее были удалены.

Фото: twitter.com/MedvedevRussiaE

Похожая ситуация произошла в августе 2014 года. Тогда в микроблоге Медведева появилось несколько сообщений, в том числе заявление о его якобы уходе в отставку. После хакерской атаки в пресс-службе правительства заявили об усилении мер безопасности в отношении аккаунтов премьера РФ в соцсетях.

Ранее руководство Twitter признало факт сбора и передачи рекламному партнеру персональных данных некоторых пользователей iOS.

Как пояснили разработчики, если у пользователей более одной учетной записи в Twitter для iOS и хотя бы в одной из них активирована функция определения местоположения, то тогда компания могла непреднамеренно собирать данные о местоположении во всех учетных записях на одном устройстве.

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