Портал News.ru перезапустился в новом дизайне

Портал News.ru обновил дизайн и перезапустился в новом формате. Как сообщили разработчики, особенностями новой версии сайта стали светлый фон, более крупные иллюстрации, а также стильная блоковая система главной страницы.
Также изменился логотип портала. Теперь вместо буквы N с цифрой 1 на сайте появился округлый брендовый значок-фавикон.
Информационная политика останется прежней, заверили в редакции. При этом в дальнейшем команда портала планирует уделять особое внимание разделу "Мнения" и привлечь туда крупных спикеров. Кроме того, на сайте появятся рекламные блоки, брендирование и другие рекламные элементы.
News.ru запустили в сентябре 2017 года. Сейчас в редакции работают около 90 человек. К марту этого года ежедневная аудитория сайта достигла 500 тысяч посетителей в сутки, а суточное число просмотров превысило 1,5 миллиона.
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