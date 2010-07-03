Портал News.ru перезапустился в новом дизайне

Фото: скриншот сайта News.ru

Портал News.ru обновил дизайн и перезапустился в новом формате. Как сообщили разработчики, особенностями новой версии сайта стали светлый фон, более крупные иллюстрации, а также стильная блоковая система главной страницы.

Также изменился логотип портала. Теперь вместо буквы N с цифрой 1 на сайте появился округлый брендовый значок-фавикон.

Информационная политика останется прежней, заверили в редакции. При этом в дальнейшем команда портала планирует уделять особое внимание разделу "Мнения" и привлечь туда крупных спикеров. Кроме того, на сайте появятся рекламные блоки, брендирование и другие рекламные элементы.

News.ru запустили в сентябре 2017 года. Сейчас в редакции работают около 90 человек. К марту этого года ежедневная аудитория сайта достигла 500 тысяч посетителей в сутки, а суточное число просмотров превысило 1,5 миллиона.