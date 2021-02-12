В МТС объявили о сотрудничестве с вузами по разработке устройств для интернета вещей

15:52
Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com
ПАО "МТС" объявило о запуске образовательной программы по разработке устройств для сети интернета вещей NB-IoT в сотрудничестве с ведущими вузами Москвы, сообщает пресс-служба компании.
В проект вошли два вуза: МИЭМ НИУ ВШЭ и МИРЭА.
"Компания передала московским вузам 32 стартовых набора (Devkit) для разработки энергоэффективных IoT-устройств. Они позволяют быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой для построения и прототипирования простых систем, моделей и экспериментов в области электроники, автоматики, автоматизации процессов и робототехники Arduino", – говорится в сообщении.
Кроме того, в комплект входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT-платформе, безлимитный доступ к сети NB-IoT на год и встроенный SIM-чип.
"Расширение сотрудничества между вузами и ведущими телекоммуникационными компаниями дает синергетический эффект, при котором вузы получают возможности использования современного оборудования для проведения научных исследований и повышения качества учебного процесса, а компании – доступ к новым инновационным идеям и решениям, а также к подготовке высококвалифицированных кадров. Мы приветствуем компанию МТС как одного из пионеров такого сотрудничества и уверены в его прекрасных перспективах", – считает научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.
Как, в свою очередь, отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов, энергоэффективные устройства, работающие в сети NB-IoT, востребованы в сферах недвижимости, ЖКХ, безопасности, умного города, промышленности и многих других.
"В ближайшие 3-5 лет они станут основным драйвером развития интернета вещей в России. Одна из задач МТС – обеспечить для разработчиков, начинающих и действующих, максимально комфортные условия. DevKit позволяет создавать решения, не думая о том, как передавать, хранить и обрабатывать данные или управлять устройством. Все необходимое, включая интеграцию с IoT-платформой МТС, уже "зашито" в комплект. Учебные программы, которые мы готовим совместно с вузами, будут основаны на практической работе с сетью. В результате студенты будут уже сейчас создавать собственные прототипы подключенных устройств", – заявил Козлов.
Ранее аналитики заявили о росте спроса на технику для умного дома. По их данным, чаще всего покупатели интересуются умными розетками, лампами, а также колонками с голосовым помощником. В свою очередь, столица является лидером по внедрению новых технологий в здравоохранение и другие сферы жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: