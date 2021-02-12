В МТС объявили о сотрудничестве с вузами по разработке устройств для интернета вещей

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ПАО "МТС" объявило о запуске образовательной программы по разработке устройств для сети интернета вещей NB-IoT в сотрудничестве с ведущими вузами Москвы, сообщает пресс-служба компании.

В проект вошли два вуза: МИЭМ НИУ ВШЭ и МИРЭА.

"Компания передала московским вузам 32 стартовых набора (Devkit) для разработки энергоэффективных IoT-устройств. Они позволяют быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой для построения и прототипирования простых систем, моделей и экспериментов в области электроники, автоматики, автоматизации процессов и робототехники Arduino", – говорится в сообщении.

Кроме того, в комплект входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT-платформе, безлимитный доступ к сети NB-IoT на год и встроенный SIM-чип.

"Расширение сотрудничества между вузами и ведущими телекоммуникационными компаниями дает синергетический эффект, при котором вузы получают возможности использования современного оборудования для проведения научных исследований и повышения качества учебного процесса, а компании – доступ к новым инновационным идеям и решениям, а также к подготовке высококвалифицированных кадров. Мы приветствуем компанию МТС как одного из пионеров такого сотрудничества и уверены в его прекрасных перспективах", – считает научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.

Как, в свою очередь, отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов, энергоэффективные устройства, работающие в сети NB-IoT, востребованы в сферах недвижимости, ЖКХ, безопасности, умного города, промышленности и многих других.

"В ближайшие 3-5 лет они станут основным драйвером развития интернета вещей в России. Одна из задач МТС – обеспечить для разработчиков, начинающих и действующих, максимально комфортные условия. DevKit позволяет создавать решения, не думая о том, как передавать, хранить и обрабатывать данные или управлять устройством. Все необходимое, включая интеграцию с IoT-платформой МТС, уже "зашито" в комплект. Учебные программы, которые мы готовим совместно с вузами, будут основаны на практической работе с сетью. В результате студенты будут уже сейчас создавать собственные прототипы подключенных устройств", – заявил Козлов.

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