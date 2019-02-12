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12 февраля, 09:16

Новые функции появились в приложении "Госуслуги Москвы"

технологии

12 февраля, 09:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Света Гусева

Горожане, которые пользуются приложением "Госуслуги Москвы", теперь могут войти в него с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или ввода ПИН-кода. Об обновлении сервиса сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Новая функция доступна тем пользователям, чьи планшеты и смартфоны поддерживают такие опции. Похожие функции есть и в банковских приложениях.

Среди других новшеств – возможность контролировать покупки ребенка в школьной столовой. Родители и законные представители смогут увидеть не только наименования товаров, но и сумму потраченных средств. Кроме того, в приложении предусмотрен запрет на приобретение той или иной продукции.

Сервис "Мой ребенок в школе" позволит увидеть, когда ученик приходит на занятия и когда отправляется домой. В нем же можно устанавливать лимит трат, а также пополнять лицевой счет и получать информацию о его состоянии.

В пресс-службе ведомства также отметили, что, помимо новых социальных функций, в приложении появилась еще одна важная доработка, о которой просили пользователи. Теперь можно включить блокировку входа в приложение в разделе "Безопасность".

Приложение "Госуслуги Москвы", которое уже установили свыше 1,53 миллиона жителей столицы, включает образовательные, коммунальные, транспортные и другие сервисы.

Ранее стало известно о планах Банка России запустить мобильное приложение для оформления ДТП по европротоколу. Разработкой сервиса занимаются специалисты Российского союза автостраховщиков.

технологии

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