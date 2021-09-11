Xiaomi не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в СНГ

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Китайская компания Xiaomi не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в Европе и странах СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в некоторых частях мира компания Xiaomi блокирует смартфоны собственного производства. С этим столкнулись пользователи гаджетов из Северной Кореи, Кубы, Судана, Ирана, Сирии и российского Крыма. На экране нового смартфона внезапно появляется сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.