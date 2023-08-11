Запрет на использование "золотого диапазона" 5G закрепят в стратегии телеком-отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В стратегии развития телекомуникационной отрасли России до 2035 года пропишут запрет на использование "золотого диапазона" сетей 5G, куда входит частотная полоса 3,4–3,8 ГГц, занятая преимущественно спецслужбами. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"В явном виде в проекте стратегии будет прописан запрет на использование "золотого диапазона", – цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что в гражданских целях в РФ можно будет использовать другие диапазоны 5G, например полосу 4,4–4,99 ГГц.

Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры планирует провести пилотный запуск сетей 5G в 2025 году. Эксперимент пройдет в российских городах-миллионниках.

