В Южной Корее создали миниатюрного робота-хамелеона

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Фото: nature.com по лицензии CC BY 4.0
Южнокорейские ученые сконструировали миниатюрного мягкого робота, способного менять цвет своей внешней оболочки. Об этом сообщает "Мир 24".
Длина искусственного хамелеона, созданного специалистами Сеульского национального университета, составляет 38 сантиметров, а вес – 0,9 килограмма. Его корпус собран из пластиковых элементов, а внешняя оболочка составлена из жидкокристаллических слоев, которые могут менять окраску в зависимости от температуры.
Также "кожа" робота меняет цвет в соответствии с оттенком и текстурой поверхности, по которой он перемещается. Это происходит благодаря специальным датчикам, передающим сигнал через сеть серебряной нанопроволоки, которая нагревает жидкие кристаллы и заставляет их принять необходимый цвет.
По словам исследователей, данная технология обладает огромными перспективами в области производства гибких дисплеев. Также в будущем ее смогут применять для создания особого покрытия автомобилей, позволяющего владельцу менять цвет по желанию.
Кроме того, наработка будет полезна и для военных, поскольку робот-хамелеон обладает более эффективной маскировкой, чем привычный камуфляж.
Ранее синтетический аналог кожи хамелеона создали ученые из Московского государственного университета. Руководитель лаборатории инженерного материаловедения Дмитрий Иванов рассказал, что материал под механическим воздействием меняет прочность и цвет.
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