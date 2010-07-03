Итоговая проверка голосования на шоу "Голос. Дети" подтвердила накрутку

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Эксперты выявили более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника 07 – дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову в финале голосования на конкурсе "Голос. Дети". Об этом сообщается на сайте компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберугроз. Больше всего голосов поступило из Башкортостана.

Среди IVR-звонков обнаружили группу номеров, следующих один за другим. Все они принадлежат региону Башкортостан. Оказалось, что это списки идущих подряд телефонов.

По оценке экспертов, в накрутке задействовали 9 484 номера, с которых поступали звонки за участника 07. Детальное изучение голосования в финале и суперфинале показало нехарактерное распределение частоты голосов по времени эфира.

"В финале, где из трех учеников один попадает в суперфинал, за участника 07 поступало до 300 голосов в секунду. У соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале за участника 07 отдавали 250 голосов в секунду, у соперников – 170 (участник 06) и менее 100 (участник 02)", – объяснили в Group-IB.

В результате среднее число всех голосов, отданных с одного телефона за участника 07, приближается к 8. У остальных участников показатель составил порядка 1,5. С 2015 года за все сезоны шоу "Голос" в России, включая взрослые и детский проекты, он достигал в среднем 1,33. Однако число проголосовавших за участника 07 уникальных номеров по сравнению с его ближайшим соперником было в 2 раза меньше в финале и почти в 6 раз меньше в суперфинале.

Основная доля голосов по СМС пришлась на тех, кто отправил по одному сообщению. Однако у Микеллы Абрамовой ситуация иная. Доля голосов с номеров, отправивших по 20 СМС, составила 70 процентов.

Ранее Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети" после скандала. Компания Group-IB выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за Абрамову.

Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями. При этом Абрамова от участия в спецвыпуске отказалась.