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Москва 24

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экономика

11 марта, 23:27

В Mir Pay предупредили о возможном замедлении работы из-за массовых загрузок новых карт

технологииэкономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис онлайн-платежей Mir Pay предупредил пользователей о возможном замедлении его работы с связи с большим количеством загрузок новых банковских карт. Об этом сообщается на сайте платежной системы "Мир".

"Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

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