В Meta заявили, что Facebook и Instagram не допустят дискриминации россиян

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Соцсети Facebook и Instagram не допустят русофобии и любых попыток дискриминации россиян, их новая редакционная политика является временной мерой, применяемой только на Украине, сообщил вице-президент компании Meta Ник Клегг.

По его словам, данные изменения были реализованы, чтобы дать возможность украинцам высказывать гнев в адрес российских военных. Клегг подчеркнул, что новая политика направлена на защиту свободы слова, которая в текущих условиях является средством самообороны для граждан Украины.

"Если бы мы применяли стандартные правила без каких-либо корректировок, то нам пришлось бы убирать контент обычных украинцев, которые выражают свое сопротивление и гнев в отношении вторгнувшихся военных сил, чтобы справедливо рассматривалось как неприемлемое явление", – написал Клегг в Twitter.

Он пояснил, что новая политика будет применяться исключительно на Украине и является временным решением, принятым в беспрецедентных условиях. Клегг отметил, что Meta не потерпит запугиваний или призывов к насилию в отношении русских.

"У нас нет ссоры с российским народом. Нет никаких изменений в политике, касающейся выражений ненависти в отношении российского народа", – заключил он.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позже Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.