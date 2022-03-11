В Meta заявили, что Facebook и Instagram не допустят дискриминации россиян

11 марта, 22:13
Фото: depositphotos/Leksann
Соцсети Facebook и Instagram не допустят русофобии и любых попыток дискриминации россиян, их новая редакционная политика является временной мерой, применяемой только на Украине, сообщил вице-президент компании Meta Ник Клегг.
По его словам, данные изменения были реализованы, чтобы дать возможность украинцам высказывать гнев в адрес российских военных. Клегг подчеркнул, что новая политика направлена на защиту свободы слова, которая в текущих условиях является средством самообороны для граждан Украины.
"Если бы мы применяли стандартные правила без каких-либо корректировок, то нам пришлось бы убирать контент обычных украинцев, которые выражают свое сопротивление и гнев в отношении вторгнувшихся военных сил, чтобы справедливо рассматривалось как неприемлемое явление", – написал Клегг в Twitter.
Он пояснил, что новая политика будет применяться исключительно на Украине и является временным решением, принятым в беспрецедентных условиях. Клегг отметил, что Meta не потерпит запугиваний или призывов к насилию в отношении русских.
"У нас нет ссоры с российским народом. Нет никаких изменений в политике, касающейся выражений ненависти в отношении российского народа", – заключил он.
Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.
Позже Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Заявления от Meta стали основанием для возбуждения уголовного дела в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: