Захарова обвинила Twitter в лицемерии и напомнила о блокировке Трампа

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на комментарий Twitter о "попытках заблокировать общественный диалог онлайн" в РФ.

По ее словам, выражая обеспокоенность ограничениями в работе в России, социальная сеть проявляет лицемерие, так как сама занимается блокированием неугодных ей мнений.

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом? – написала Захарова в Facebook.

Роскомнадзор ранее объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент.

В ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки соцсети на данный момент не стоит, но такая мера возможна.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

Twitter объявил о блокировке личного аккаунта Дональда Трампа 9 января. Данную меру в соцсети обосновали подстрекательством к насилию.