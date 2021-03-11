Захарова обвинила Twitter в лицемерии и напомнила о блокировке Трампа

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на комментарий Twitter о "попытках заблокировать общественный диалог онлайн" в РФ.
По ее словам, выражая обеспокоенность ограничениями в работе в России, социальная сеть проявляет лицемерие, так как сама занимается блокированием неугодных ей мнений.
"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом? – написала Захарова в Facebook.
Роскомнадзор ранее объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент.
В ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки соцсети на данный момент не стоит, но такая мера возможна.
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.
Twitter объявил о блокировке личного аккаунта Дональда Трампа 9 января. Данную меру в соцсети обосновали подстрекательством к насилию.
Роскомнадзор замедлил работу Twitter
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