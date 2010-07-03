Facebook подал в суд на украинских программистов

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Американская компания Facebook подала в суд на украинских разработчиков Глеба Случевского и Андрея Горбачева. Их подозревают в краже личной информации пользователей, сообщает The Verge.

Как следует из материалов дела, разработчики предлагали пользователям установить браузерные расширения при прохождении тестов "Кто вы из современных вампиров", "Кто ваш двойник из прошлого", "Есть ли у вас королевская кровь" и таким образом получили доступ к учетным записям 63 тысяч человек. Информация позволила показывать пользователям таргетированную рекламу.

Компания была вынуждена потратить 75 тысяч долларов на поиски злоумышленников.

Ранее сообщалось, что глава Facebook Марк Цукерберг планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах компании.

В Facebook также хотят увеличить возможности для взаимодействия людей, в том числе через звонки и видеочаты, в группах, сторис. Глава компании намерен объединить службы обмена сообщениями – Messenger, WhatsApp и Instagram, чтобы их пользователи могли связываться друг с другом во всех приложениях.