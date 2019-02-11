Абоненты Tele2 смогут посещать закрытые экскурсии биеннале о моде и стиле в фотографии

Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 с "Мультимедиа Арт Музеем, Москва" (МАММ) объявили о выставках, которые будут проходить в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии – 2019". Открытие биеннале состоится 12 февраля в московском Манеже. Экспозиция будет открыта до конца мая.

Абоненты оператора связи смогут посетить авторские экскурсии, мастер-классы и воспользоваться особыми привилегиями. Первым звездным спикером в рамках проекта станет Альберт Уотсон – фотограф легендарного календаря Пирелли. В Tele2 отметили, что оператор поддерживает стиль жизни и увлечения своих абонентов, а участие в биеннале – это продолжение сотрудничества Tele2 и МАММ, нацеленного на создание новых высокотехнологичных проектов.

Позвонив на телефон горячей линии +7 977 500 70 00, посетители услышат рассказ арт-директора биеннале и директора МАММ Ольги Свибловой. Она объяснит концепцию выставок и представит наиболее интересные работы.

Также сообщается, что в Манеже будет открыта lounge-зона Tele2. Гости смогут там отдохнуть, зарядить свой телефон, сделать фотографии.

"Опыт успешного партнерства с МАММ подтверждает, что тема современного искусства небезразлична клиентам компании. Участие в культурной жизни наших абонентов, поддержка их стиля жизни – часть стратегии Tele2, поэтому мы продолжаем активно взаимодействовать с музеем, совершенствуя наши технологии, находя новые решения по их интеграции в выставочные программы и экскурсии. Tele2 стремится обеспечить всех клиентов легкостью и новизной в восприятии современного искусства", – сказала руководитель департамента маркетинга макрорегиона "Москва" Tele2 Юлия Решетова.

Ранее сообщалось, что на протяжении всего 2019 года абоненты Tele2 могут бесплатно посещать МАММ. Во время биеннале каждую пятницу они смогут присутствовать на бесплатных закрытых экскурсиях. Клиентам также предоставляется скидка на мероприятия программ МАММmusic, МАММliterature, MAMMcinema и MАММdiscussion.