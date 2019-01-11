Названы самые популярные места в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Оператор сотовой связи Tele2 проанализировал активность абонентов в новогодние праздники и назвал самые популярные места столицы. Исследование проводилось на основе технологий big data.
Москвичи и гости столицы активно посещали Охотный ряд, Красную площадь, Тверскую улицу, Старый Арбат, Китай-город и Парк Горького. При этом лидер рейтинга – ВДНХ. Здесь в новогодние праздники интернет-трафик увеличился в 12 раз, а число голосовых вызовов – в 15 раз по сравнению с обычным днем. При этом, абоненты Tele2 могут воспользоваться 20-процентной скидкой при покупке билетов.
Некоторые места из прошлогоднего рейтинга выбыли из списка. Среди таких объектов – парк "Зарядье" и участок в районе улиц Моховой, Большой Никитской и Большого Кисловского переулка.
В компании отметили, что в праздники нагрузка на сеть Tele2 выросла в несколько раз: клиенты оператора скачали 11 Пб (петабайт) интернет-трафика.
"Ежегодно наша сеть проходит проверку новогодними праздниками. В этом году мы заблаговременно провели все необходимые работы, чтобы москвичи и гости столицы получили качественный, стабильный сервис и смогли поздравить своих родных и близких", – рассказал технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин. По его словам, оператор справился с дополнительными нагрузками, и каждое поздравление было успешно доставлено.
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