11 января, 10:57
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пользователи iPhone X жалуются на новые неудобства, которые доставляет новый смартфон, сообщает "Дни.ру". Оказалось, что гаджет вырывает волосы с головы и из бороды во время звонков. Волоски застревают в щелях между рамой и дисплеем.
Чтобы справиться с этой проблемой, приходится покупать чехол. В соцсетях также можно встретить шутливые советы, как справиться с выдиранием волос. Нужно зайти в персональные настройки, найти пункт "Личный груминг" и переключить настройку "Выщипывание" из автоматического режима в ручной.
Это не первая проблема, связанная с последним яблочным гаджетом. Ранее пользователи жаловались на автокоррекцию на iOS 11. Операционная система заменяет it на I.T., а is – на I.S., принимая местоимения за ошибку.
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