Онлайн-платформа с данными о благотворительных фондах может появиться в 2019 году

Онлайн-платформу с информацией о благотворительных организациях планируют создать в текущем году на портале мэра и правительства Москвы, сообщил член Общественной палаты столицы Вадим Ковалев.
По его словам, в Общественной палате Москвы давно задумались над тем, как расширить количество людей, участвующих в социальной повестке. Также стоял вопрос о том, как сделать волонтерами и благотворителями большее количество людей.
"Мы обратились к коллегам из правительства Москвы, и в результате у нас есть принципиальная готовность сделать благотворительный портал на платформе mos.ru. Допустим, человек проживает в районе Бескудниково и ему вместе с традиционной информацией о том, что там проходит фестиваль, приходят сведения о том, что в 600 метрах от него находится приют для собак, вот его сайт и возможность пожертвовать сумму", – приводит слова Ковалева Агентство "Москва".
Также он выразил мнение, что некоммерческие организации сами смогут выбрать, какие благотворительные организации разместить на портале.
Заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Алиса Крюкова, в свою очередь, уточнила, что создать такую платформу планируется уже в нынешнем году.
"Совместно с департаментом информационных технологий разрабатываем платформу, она запустится к концу этого года. Мы предполагаем, что пользователи, заходя на mos.ru, будут видеть таргетинговую рекламу и смогут выбирать фонды по разным направлениям", – сказала она.
Крюкова отметила, что в этом году на портале может появиться информация о примерно 100 общественных организациях.
Более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей. С помощью портала мэра можно прикрепить ребенка к поликлинике, записать его на прием к врачу, воспользоваться библиотекой "Московской электронной школы", выбрать питание ребенка в образовательной организации.
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