Сбой произошел в работе YouTube

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Пользователи YouTube из разных стран мира пожаловались на неполадки в работе видеохостинга. Об этом сообщает сервис Downdetector, специалисты которого отслеживают работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что жалобы на сбой начали поступать примерно в 09:30 среды 10 апреля. 64% пользователей писали о проблемах с трансляцией видеороликов. Еще 22% сообщали о некорректной работе сайта. Кроме того, 13% пользователей видеохостинга заявили, что у них не получается войти в свои аккаунты.

По данным Downdetector, с проблемами в работе YouTube столкнулись жители России, США, Украины, Японии, а также стран Европы: Франции, Германии, Великобритании, Болгарии и Румынии.

А в конце марта крупный сбой произошел в работе популярной соцсети Instagram. Он затронул, в основном, пользователей из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Сингапура. В России на неполадки жаловались, главным образом, жители столичного региона. Они сообщили о проблемах с просмотром новостной ленты, невозможностью авторизироваться и войти на официальный сайт Instagram.