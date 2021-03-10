В отделениях "Почты России" из-за сбоя недоступен ряд услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В отделениях "Почты России" произошел сбой, по причине которого клиентам стали временно недоступны некоторые услуги. Об этом сообщается в официальной группе компании во "Вконтакте".

В ближайшее время всем клиентам необходимо иметь при себе паспорт, так как в отделениях не смогут отправлять коды для получения посылок по СМС.

Также на данный момент недоступны оплата банковскими картами, оплата счетов ЖКХ, покупка лотерейных билетов и перевод денежных средств в режиме "Форсаж".

"Простите за доставленные неудобства – делаем все что можем", – говорится в сообщении.

Ранее сбой произошел в работе сервисов YouTube и Google. На трудности при запуске жалуются пользователи из Украины, Латвии, Польши и ряда других стран. Сложности также были у российских интернет-пользователей. Основные проблемы наблюдаются при входе в учетные записи сервисов.