Песков прокомментировал информацию о сбое в работе сайтов госорганов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о недоступности сайтов российских госорганов, с которой столкнулись пользователи. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что о сбоях в Кремле знают, но в администрации президента РФ не столкнулись с подобной проблемой.

"Мы видели сообщения, но у нас не подтвердились они. Сижу у компьютера, все открывается", – сказал пресс-секретарь.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе "Ростелекома". Наибольшее количество жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Казани и некоторых других городов.

В Минцифры связали возникшие проблемы со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети "Ростелекома".