В столице стартовал четвертый сезон марафона онлайн-турниров "Московский киберспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четвертый сезон марафона онлайн-турниров "Московский киберспорт" начался в столице. Он продлится до конца ноября, сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Призовой фонд составит 3,5 миллиона рублей. Всего за четыре месяца будет проведено более 150 турниров в 15 видах программы. Уточняется, что в четвертом сезоне для участников подготовили шутер Call of Duty: Warzone и спортивный симулятор Rocket League.

"Остальные дисциплины участникам давно знакомы: шутеры Counter-Strike: Global Offensive, Valorant и PUBG Mobile, боевые арены Dota 2, League of Legends и Wild Rift и другие", – говорится в сообщении.

Онлайн-турниры будут проходить на платформе cybermos.ru.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских вузах могут появиться киберспортивные дисциплины.

Также планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента. Эти дисциплины, по предварительным данным, введут к декабрю 2022 года.