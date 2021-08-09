В столице стартовал четвертый сезон марафона онлайн-турниров "Московский киберспорт"

16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четвертый сезон марафона онлайн-турниров "Московский киберспорт" начался в столице. Он продлится до конца ноября, сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.
Призовой фонд составит 3,5 миллиона рублей. Всего за четыре месяца будет проведено более 150 турниров в 15 видах программы. Уточняется, что в четвертом сезоне для участников подготовили шутер Call of Duty: Warzone и спортивный симулятор Rocket League.
"Остальные дисциплины участникам давно знакомы: шутеры Counter-Strike: Global Offensive, Valorant и PUBG Mobile, боевые арены Dota 2, League of Legends и Wild Rift и другие", – говорится в сообщении.
Онлайн-турниры будут проходить на платформе cybermos.ru.
Ранее сообщалось, что в некоторых российских вузах могут появиться киберспортивные дисциплины.
Также планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента. Эти дисциплины, по предварительным данным, введут к декабрю 2022 года.
"Фанимани": киберспорт
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