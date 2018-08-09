Samsung представила новые умные наручные часы Galaxy Watch

Компания Samsung презентовала новые умные водонепроницаемые наручные часы Galaxy Watch, способные работать несколько дней без подзарядки.

Как рассказала представитель руководства Samsung Элина Вивес во время презентации, к гаджету прилагается беспроводное заряжающее устройство. Пользоваться часами можно будет даже если телефон не находится под рукой. Автономную работу гаджета обеспечат соглашения с более 30 операторами сотовой связи в 15 странах мира.

Часы могут следить за качеством сна и рабочим распорядком. Там также есть приложения для занятий с персональным тренером.

Ранее компания представила свой новый смартфон Samsung Galaxy Note 9. Его особенностями стали встроенное электронное перо S Pe, большой экран и солидный запас памяти.