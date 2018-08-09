Samsung представила новые умные наручные часы Galaxy Watch

9 августа, 20:45
Фото: www.samsung.com
Компания Samsung презентовала новые умные водонепроницаемые наручные часы Galaxy Watch, способные работать несколько дней без подзарядки.
Как рассказала представитель руководства Samsung Элина Вивес во время презентации, к гаджету прилагается беспроводное заряжающее устройство. Пользоваться часами можно будет даже если телефон не находится под рукой. Автономную работу гаджета обеспечат соглашения с более 30 операторами сотовой связи в 15 странах мира.
Часы могут следить за качеством сна и рабочим распорядком. Там также есть приложения для занятий с персональным тренером.
Ранее компания представила свой новый смартфон Samsung Galaxy Note 9. Его особенностями стали встроенное электронное перо S Pe, большой экран и солидный запас памяти.
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