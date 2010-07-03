"ВКонтакте" запустила сервис для изучения ПДД

Фото: vk.com

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис для изучения правил ПДД. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Сервис работает на платформе VK Apps. Отмечается, что с помощью данного приложения пользователи смогут закрепить знания конкретных тем, а также в условиях марафона проходить задания на знания ПДД, соревнуясь с другими участниками.

Платформа VK Apps, запущенная летом 2018 года, позволяет создавать приложения, которые работают прямо в мобильной версии соцсети.

Ранее во "ВКонтакте" появилась возможность создавать постеры. Новая функция доступна в веб-версии соцсети и в мобильном приложении VK для Android. При создании нужно добавить желаемое изображение в качестве фона, потом выбрать цвет надписи, ввести текст и опубликовать пост.

Имя автора фона будет отображаться при работе с фоном. Чтобы автором значилась группа или публичная страница, нужно выложить постер с ним от имени сообщества.