Ученые нашли простой способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi

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Ученые из США узнали, как легко усилить дома сигнал Wi-Fi. Для этого исследователи из Дартмутского колледжа придумали прибор, который легко изготовить своими руками.

Усилить сигнал можно, разместив за роутером алюминиевую пластину. Подойдет даже разрезанная банка из-под напитков, сообщают "Аргументы недели".

Исследователи написали компьютерный алгоритм, позволяющий определить оптимальную форму для рефлектора, которую потом нужно распечатать на 3D-принтере. Компьютеры учитывают желаемое направление сигнала, параметры помещения и расположение точек доступа.

Технология способна усилить сигнал на шесть децибел, а также ослабить его в нежелательных зонах. Отмечается, что цена беспроводного рефлектора составит 35 долларов.

Ранее ученые обнаружили сходство между увлечением Iphone и религией. Выяснилось, что мысли о продукции Apple затрагивают в мозгу человека те же области, которые реагируют и на религиозные образы верующих.

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