Sony назвала сроки выхода PlayStation 5

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Новая игровая консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Об этом сообщил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан в официальном блоге компании.

По словам Джима Райана, "одной из наших целей было усилить эффект погружения". От уточнил, что новая приставка получит усовершенствованную технологию вибрации. Она будет меняться по ходу игры в зависимости от характера ударов и столкновений, пояснил глава компании.

Кроме того, контроллер PlayStation 5 позволит пользователям чувствовать, по какой именно поверхности они перемещаются во время игры – например, по болоту или в высокой траве. Райан также пообещал модернизировать кнопки L2/R2. "Разработчики смогут запрограммировать сопротивление триггеров таким образом, чтобы вы ощущали натяжение лука или движение внедорожника по каменистой почве", – отметил президент Sony Interactive Entertainment.

Первая из игровых приставок PlayStation, разработанных компанией Sony, увидела свет в 1994 году. Версия PlayStation 4 поступила в магазины 15 ноября 2013 года.

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