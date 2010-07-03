Автоэксперт оценил умные "лежачие полицейские"

18:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проект по внедрению в России умных "лежачих полицейских" прокомментировал ИА "НСН" автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться специалисты при реализации этой идеи.
По словам эксперта, авторами проекта, несомненно, руководит "забота о безопасности, об экологии". "Но, на самом деле, я такой большой проблемы не вижу, потому что, в принципе, если лежачий полицейский выполняет свою функцию, то он выполняет", – заявил Моржаретто.
Автоэксперт напомнил, что в условиях российского климата "вот такие мобильные системы, как правило, работают очень плохо или требуют достаточно серьезных затрат при эксплуатации". "Мало сделать такую систему, надо чтобы ее очищали от грязи, воды, снега", – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что все это – "достаточно дорогое удовольствие".
В связи с этим эксперт не исключил, что в будущем возможны проблемы с эксплуатацией умных "лежачих полицейских".
Ранее представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Ярослав Федосеев сообщил, что в 2021 году в России могут появиться умные "лежачие полицейские". Они будут оснащены системой фото- или видеофиксации. По словам Федосеева, на реализацию проекта могут потратить около восьми миллионов рублей. При этом авторы инициативы подсчитали, что обновленные дорожные "неровности" продлят работу подвески автомобиля на 40%.
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