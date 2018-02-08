Истребители Су-57 приняли в опытно-боевую эксплуатацию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Завершились госиспытания первого этапа истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты взяты военными в опытно-боевую эксплуатацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова.

По словам замминистра, в течение года будет подписан контракт на поставку первой эскадрильи Су-57 – 12 самолетов. Первые два из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году.

Все 12 самолетов изготовлены в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА. 10 из них активно участвуют в летных испытаниях.

Борисов также отметил, что пока рано оценивать работу над новыми двигателями для ПАК ФА, так как был соверен всего один полет. По словам замминистра, на подобного рода испытания уходит два–три года.

Полет Ce-57 с двигателем второго этапа состоялся 6 февраля. Полет выполнил герой Российской Федерации шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой" Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

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