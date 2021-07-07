Российские ученые создали новый тип биометрической идентификации людей

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Екатеринбургская компания Biosmart создала технологию, которая позволяет идентифицировать человека по строению сети венозных сосудов ладони. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Платформы НТИ".

Разработчики Palmjet – так называется технология – утверждают, что венозный "рисунок" окончательно формируется к двенадцати годам и сохраняется неизменным на протяжении всей жизни, что позволяет использовать его наравне с папиллярным узором на кончиках пальцев.

Для сканирования ладони используют мультиспектральный инфракрасный свет, а затем фиксируют его отражение.

"Гемоглобин в венах поглощает часть ИК-излучения, поэтому на отражении проявляется узор кровеносных сосудов. Математические алгоритмы преобразуют узор в цифровой код и упаковывают его в зашифрованный файл-шаблон размером всего 4 килобайта", – объяснили суть технологии ее авторы.

При этом прикасаться к сканеру необязательно – распознать строение венозных сосудов он может с расстояния в 3–9 сантиметров. Состояние ладони также не имеет значения: на ней могут быть порезы, мозоли и грязь – это не повлияет на результат. Весь процесс занимает не более 0,5 секунды, а обрабатывает информацию искусственный интеллект.

В Biosmart планируют занять от 25–30% российского рынка биометрии.

Как отметил пресс-секретарь "Платформы НТИ" Юрий Сушинов, технологию компании можно будет использовать не только в офисах, аэропортах, на вокзалах и в банках, но и для доступа к автотранспорту или частным домам.

Ранее сообщалось, что осенью текущего года в столичном метро планируют запустить технологию Face Pay, позволяющую оплачивать поездки с помощью биометрии лица.

Предполагается, что нововведение приведет к сокращению очередей и повысит уровень безопасности людей в общественном транспорте. Позже данная технология может быть использована в других сферах жизни, например при посещении театров, музеев и выставок.

