Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"

Суд в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы госпредприятия "Антонов".
Таким образом, было удовлетворено ходатайство главного управления Национальной полиции Киева. "Волгу-Днепр" обвинили в якобы нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия.
"Руслан", или Ан-124 – самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет разработки ОКБ Антонова. Среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", – "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие.
Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова.
Ранее в интернете появилась информация о продаже самолета Ан-124 "Руслан". Его стоимость составила 833,2 миллиона рублей. Сообщается также, что самолет был выпущен в 1994 году и его состояние "удовлетворительное".
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