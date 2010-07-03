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21:28

Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"

технологии за рубежом

21:28

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Фото: wikipedia.org/Айнур Казымова по лицензии CC BY-SA 4.0

Суд в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы госпредприятия "Антонов".

Таким образом, было удовлетворено ходатайство главного управления Национальной полиции Киева. "Волгу-Днепр" обвинили в якобы нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия.

"Руслан", или Ан-124 – самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет разработки ОКБ Антонова. Среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", – "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие.

Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова.

Ранее в интернете появилась информация о продаже самолета Ан-124 "Руслан". Его стоимость составила 833,2 миллиона рублей. Сообщается также, что самолет был выпущен в 1994 году и его состояние "удовлетворительное".

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технологии за рубежом

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