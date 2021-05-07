Проект о роли искусства в победе в ВОВ запускают в Twitter и Facebook

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Проект о роли искусства в победе в Великой Отечественной войне запускают постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского постоянного представительства Федор Стржижовский. Площадкой для реализации идеи станут Twitter и Facebook.

"Сегодня постпредства стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы в Москве при информподдержке Службы новостей и ресурсов ООН в соцсетях на русском языке запускают проект "Искусство Победы" по случаю 9 Мая", – приводит РИА Новости слова Стржижовского.

Уточняется, что до 9 мая в соцсетях будет публиковаться информация о том, как фронтовые деятели искусства укрепляли патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу.

"Тогда искусство превратилось в одно из важнейших орудий общей борьбы, позволявших правдиво изобразить, в том числе для будущих поколений, трагедию войны и прославить подвиг советского народа. Мы поделимся с подписчиками редкими архивными фото- и видеоматериалами, в том числе из фондов Музея Победы. Проект пройдет на русском и английском языках", – объяснил Стржижовский.

По его словам, данная инициатива стран СНГ является традицией, которая помогает чтить память героев войны на площадке ООН.

"Несмотря на пандемию, наши государства остаются едиными в прославлении миллионов людей разных национальностей из всех республик бывшего СССР, сокрушивших нацизм", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в столичном метро с 7 по 9 мая пройдет акция "Синий платочек". Она будет посвящена вкладу женщин в победу над фашизмом.

