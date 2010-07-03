В СФ оценили слова экс-министра Украины о развитии ВПК России

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Заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о развитии ВПК России из-за действий Киева прокомментировал представитель комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

В беседе с RT парламентарий назвал бывшего украинского министра "человеком здравым и объективным". По его словам, Виктор Суслов "всегда очень точно характеризует ту ситуацию, которая складывается на Украине" и "всегда очень конкретно характеризовал украинско-российские отношения".

Как подчеркнул сенатор, данная Сусловым оценка ВПК РФ должна быть "интересна не только России". "Это также сигнал для США и западноевропейских государств, что мы очень быстро преодолеваем те санкционные решения, которые они принимают", – заявил Цеков. Он заверил, что Россия способна наладить поставку оборудования и в условиях "блокады" со стороны Запада, к которой "постоянно присоединяется Украина".

Ранее Виктор Суслов в интервью украинскому телеканалу сказал, что Россия создала ряд отраслей в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Украиной.