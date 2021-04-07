В Минцифры рассказали о сотрудничестве Twitter с Роскомнадзором

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Руководство социальной сети Twitter поменяло позицию по вопросу сотрудничества с Роскомнадзором, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Я слышу то, что коллеги (из Twitter. – Прим. ред.) готовы идти навстречу. Может быть, не совсем с тем темпом, который нужен. Но то, что их позиция поменялась, это, по-моему, и в публичных сообщениях Роскомнадзора отмечалось, что Twitter начал с большей готовностью реагировать на запросы удаления контента, не соответствующего требованиям", – приводит слова Шадаева Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что руководство Twitter придерживается принципа "нулевой терпимости" к продвижению противоправного контента в социальной сети. Руководство компании не допускает использования соцсети для противоправных действий.

Решение о замедлении трафика соцсети было принято 10 марта. В Роскомнадзоре отмечали, что это единственная соцсеть, которая не соблюдает российские законы и не хочет удалять запрещенный контент, в том числе детскую порнографию.

1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась видеоконференция. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила о мерах, принимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.

