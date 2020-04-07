Устройство для дезинфекции коронным разрядом разработали в Москве

08:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В Москве создали устройство, с помощью которого можно дезинфицировать руки и различные предметы рук коронным разрядом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу отраслевого союза "Нейронет".
"Мы разработали CrownBrush – устройство локальной дезинфекции коронным разрядом. Обрабатывать небольшие поверхности и предметы аппликатором можно наподобие кисти, проводя концом аппликатора по дезинфицируемой поверхности или объекту", – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эдварда Крыжановского.
По его словам, с помощью устройства можно уничтожать вирусы, бактерии и грибы размером от 3 мкм до 20 нм на любых криволинейных поверхностях. При помощи разработки можно дезинфицировать готовую еду, которую привезла служба доставки.
Кроме того, в ближайшие несколько месяцев в столице представят прототип умной медицинской маски с функцией измерения температуры тела. Такая разработка будет полезна тем, кто общается с большим количеством людей во время пандемии.
Как стало известно ранее, через неделю на российском рынке появится пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса. Ранее РФПИ одобрил создание предприятия для производства "Фавипиравира". Лекарство было разработано в Японии и получило одобрение для продажи в 2014 году.
Отмечается, что Китайский национальный центр развития биотехнологий доказал эффективность препарата против коронавируса клиническими исследованиями.
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