Названы следящие за владельцами iPhone приложения

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Ряд приложений для iPhone втайне от пользователей умеют записывать и сохранять действия, которые отображаются на экране. Об этой особенности пишет издание TechCrunch.

Собранные без ведома владельцев данные монетизируют такие компании, как Air Canada, Hollister и Expedia. Встроенная опция "воспроизведения сеанса" также есть у приложения для бронирования отелей и авиабилетов, а еще у сервисов для работы с банками и операторами. Эта функция позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.

Таким образом, владельцы приложений узнают, какие функции были использованы и какие личные данные введены. Это может привести к утечке персональной информации, поскольку пароли и данные банковских карт могут попасть в руки злоумышленников.

Отмечается, что слежка за пользователями никак не регламентируется. Специалисты убеждены, что механизмы, позволяющие контролировать утечку личных данных, появятся после обсуждения всех сторон проблемы.

Ранее компания Experian провела опрос, показавший, что раскрывать данные готовы 74% пользователей Сети. Взамен они хотят получить ощутимые преимущества вроде безопасности и удобства интернет-торговли.