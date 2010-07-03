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Технологии

06 декабря, 20:26

Автор законопроекта о российском ПО опроверг исчезновение гаджетов с рынка

технологии

Фото: depositphotos/dimarik

Соавтор законопроекта о предустановленном российском ПО для гаджетов, депутат Госдумы РФ Олег Николаев опроверг то, что после вступления документа в силу с полок магазинов пропадут гаджеты ключевых производителей.

"Принятие данного закона никак не предполагает, что у нас пропадут электронные устройства. Документ предполагает, что, помимо тех программных приложений зарубежных разработчиков, которые сейчас существуют, будет приложение отечественного производства", – передает его слова ИА "НСН".

По утверждению Нилова, закон носит антимонопольный характер, поскольку вносит изменения в закон о защите прав потребителей. Он уточнил, что право определять перечень устройств, на которых должно будет появиться ПО, передали правительству РФ.

В ноябре Госдума в окончательном чтении приняла закон, обязывающий предустанавливать российское программное обеспечение на продаваемые в стране гаджеты. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах. Авторы проекта считают, что это уменьшит число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Старые гаджеты перепрошиваться не будут. Кроме того, автоматическая установка российского софта не обязывает пользователей его активировать.

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