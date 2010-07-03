Российские военные засекли 30 пусков ракет в 2019 году

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Космические войска Воздушно-космических сил России засекли в этом году более 30 пусков ракет, в том числе баллистических. Об этом сообщила газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В ходе несения боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более 3 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", – пишет газета.

Также уточняется, что космические войска обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов с трех космодромов (Плесецка, Восточного и Байконура).

В конце сентября российские военные провели с испытательного космодрома Плесецк учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" шахтного базирования. Она прибыла в заданную точку – на Камчатку.

Летом с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", она вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12". Ракета летит по сверхкороткой двухвитковой схеме в третий раз за всю историю запусков.

