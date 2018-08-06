Брошенный возлюбленной китаец создал для себя робота-жену

6 августа, 18:53
Фото: Youtube/Top 5 Virals
Житель китайского города Ханчжоу из-за разочарования после расставания с девушкой решил жениться на роботе Инин. Жену с искусственным интеллектом он создал сам.
Своей историей выпускник Чжэцзянского университета, 31-летний Чжэн Цзяцзя поделился в соцсети Weibo. По его словам, он работал в ряде ведущих компаний, включая Huawei и участвовал в конкурсах по разработке роботов.
"Когда я еще учился на бакалавра, я принимал участие в конкурсе по созданию робота с искусственным интеллектом, после чего мы среди инженеров начали шутить, что с нашей профессией довольно сложно найти жену, поэтому нужно создать себе подружку-робота, сегодня я наконец реализовал эту мечту", – заявил он.
По словам создателя, Инин коммуникабельна и различает людей. Она может вести короткий диалог, воспроизводить музыку, распознает изображения и читает по-китайски. Самостоятельно ходить робот пока не умеет. Муж носит Инин на руках и работает над программой, которая поставит ее на ноги.
Брак заключили на северо-западе Ханчжоу, в районе, где сконцентрировались инновационные компании и перспективные старт-апы в области искусственного интеллекта. Во время церемонии новобрачным выдали свидетельства о бракосочетании. Признают ли показанные в ролике бумаги официальным документом неизвестно.
Инженер уже столкнулся с проблемами с соседями по жилому комплексу. Они не совсем понимают и принимают перемены в его жизни.
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