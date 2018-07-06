Минтранс РФ подготовил приказ о хранении данных авиапассажиров на серверах

6 июля, 12:00
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Минтранс разработал требования к новой российской системе онлайн-оформления воздушных перевозок, следует из проекта нормативного акта.
Утвердить документ предлагают 1 января 2020 года. Согласно ему, система должна обеспечивать хранение и отображение сведений о расписании рейсов, наличии мест и тарифах и другие. Контролировать обработку персональных данных должен будет Роскомнадзор.
В конце июня авиакомпания S7 столкнулась с проблемами в регистрации пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам. В Минтрансе тогда рассказали о завершении разработки нормативных документов, которые сформируют правовую основу для создания российских информационных систем оформления воздушных перевозок.
Компания Ростех в 2016 году заявляла об окончании работ над своей системой бронирования авиабилетов. Предполагалось, что ее запустят до конца 2016 года.
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