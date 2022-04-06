Певица Валерия запустила в тестовом режиме музыкальную сеть "Мьюзиграм"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Певица Валерия запустила в тестовом режиме музыкальную социальную сеть "Мьюзиграм". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Иосифа Пригожина.

Он рассказал, что запустить платформу планировалось позже, однако в связи с "определенными событиями" пришлось ускориться. В настоящее время запущен сайт соцсети, а в скором времени появится мобильное приложение.

"Это своего рода музыкальный банк. Кто угодно может зарегистрироваться, это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть", – подчеркнул Пригожин.

Ранее сообщалось, что в России запустили бета-тестирование новой социальной сети Now. Уточняется, что за семь часов новыми пользователями соцсети стали более 10 тысяч человек. В компании заявили, что ведут работу над развитием сервиса и приложения.

