Ростех разработал прибор контроля утечек газа в автомобилях

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Холдинг "Росэлектроника", входящий в состав Ростеха, разработал прибор контроля утечки газа для автомобилей на газомоторном топливе, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Прибор "Автогаз-2.1" позволяет отследить повышенную концентрацию газа в салоне, под капотом или в баллонном отсеке. В случае обнаружения предельных концентраций прибор оповестит водителя или прекратит подачу топлива.

Пока что речь идет об опытных образцах, однако предприятие готово приступить к серийному выпуску. Стоимость "Автогаза-2.1" составит около 7 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в "Росэлектронике" работают над созданием системы поддержки принятия решений для охраны сухопутных границ РФ. Разработка будет собирать сведения о наземной, морской и воздушной обстановке.