Стадион "Динамо", "IQ-квартал" и Северо-Западный тоннель обеспечили качественной связью

Сотовый оператор Tele2 обеспечил качественное indoor-покрытие на восьми крупных объектах столицы в 2018 году. В их числе стадион "Динамо", Северо-Западный тоннель, "IQ-квартал" в "Москва-Сити" и "СколТех-2". Общая площадь покрытия превысила миллион квадратных метров.
В прошлом году основным направлением технического развития оператора в столичном регионе стало обеспечение качественным покрытием крупных инфраструктурных объектов города. Tele2 проложила более 9 километров фидерного кабеля и обеспечила свыше 30 тысяч квадратных метров покрытия.
Северо-Западный, или Серебряноборский тоннель, относится к сооружениям глубокого заложения. Строительство сети здесь имеет свою специфику: все работы по монтажу оборудования требовали перекрытия движения и проходили ночью и при сопровождении контролирующих органов. Объект имеет два яруса, а его общая протяженность превышает три километра. В 2019 году оператор планирует обеспечить связью нижнюю часть тоннеля – в перегонах метрополитена Арбатско-Покровской линии, а также Лефортовский автомобильный тоннель.
Еще одним значимым проектом оператора стал отреставрированный стадион "Динамо" и прилегающий к нему торговый центр "Арена плаза". Общая площадь "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" составляет 200 тысяч квадратных метров, а его вместимость превышает 35 тысяч человек.
В 2018 году Tele2 первой завершила работы по обеспечению стопроцентного качественного покрытия на территории центра "Сколково". Indoor-сеть оператора доступна резидентам инновационного парка в 11 корпусах, общая площадь которых составляет 500 тысяч квадратных метров. Последним объектом технического развития здесь стал корпус "СколТех-2".
Самым масштабным проектом в сфере B2G стало обеспечение покрытия в зданиях "IQ-квартала", куда в ближайшее время собираются переехать три федеральных министерства. Техдиректор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин заявил, что в столице почти не осталось белых пятен, где отсутствует сеть Tele2.
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